В Невском районе с острым отравлением госпитализирована восьмиклассница

В Невском районе с острым отравлением госпитализирована восьмиклассница. Фото: Google Maps

В Невском районе с острым отравлением госпитализирована восьмиклассница. Фото: Google Maps

В Невском районе Санкт-Петербурга 14 декабря с острым отравлением лекарственными препаратами госпитализировали ученицу 8 класса.

Около 19:20 в правоохранительные органы поступило сообщении о госпитализации восьмиклассницы в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова. Как стало известно Gazeta.SPB, девочка получила острое отравление лекарственными препаратами.

Все произошло 14 декабря около 3 часов ночи на Российском проспекте, 8. Мать обнаружила девочку без сознания и вызвала бригаду скорой помощи.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Таблетки, которыми отравилась девочка, были выписаны врачом неврологом из-за сильных головных болей при диагнозе мигрень. По словам самой пострадавшей, в сумме она выпила 45 таблеток двух разных препаратов из-за обострившейся в ночное время головной боли.

Остальные детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что причиной пожара, в котором погиб трехлетний ребенок в Петербурге, могло стать замыкание в холодильнике.