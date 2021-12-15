Наркоман, устроивший смертельное ДТП на Левашовском, сядет в тюрьму на 7 лет

Наркоман, устроивший смертельное ДТП на Левашовском, сядет в тюрьму на 7 лет
Мужчина отсидит в тюрьме семь лет. Фото: pixabay.com

Мужчину приговорили к колонии строго режима, а также запретили ему на протяжении трех лет водить транспортные средства.

В Санкт-Петербурге за решетку отправился виновник смертельного ДТП в Курортном районе. Мужчина отсидит семь лет в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2020 года на Левашоском шоссе. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. В результате невольный участник аварии скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу. Мужчина совершил еще одно преступления против половой неприкосновенности.

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