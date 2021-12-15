На дамбе затруднено движение из-за нескольких ДТП

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Instagram

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Instagram

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

На внешнем кольце САД сегодня вечером, 15 декабря, произошло сразу несколько аварий. Из-за этого движение на участке дороги затрудненно. Об этом сообщили в Instaram-аккаунте ФКП «Дирекция КЗС».

Инциденты случились на 130, 136 и 141 километрах дороги. Не уточняется, каковы обстоятельства происшествия и есть ли пострадавшие. Известно лишь, что на месте работают сотрудники экстренных служб. На указанных участках движение затрудненно, добавили в КЗС.

«Будьте внимательны и осторожны!»,

— обратились в пресс-службе к автомобилистам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая женщина поскользнулась на путях и погибла под колесами поезда в Ленобласти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.