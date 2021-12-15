На дамбе затруднено движение из-за нескольких ДТП

На дамбе затруднено движение из-за нескольких ДТП
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Instagram

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

На внешнем кольце САД сегодня вечером, 15 декабря, произошло сразу несколько аварий. Из-за этого движение на участке дороги затрудненно. Об этом сообщили в Instaram-аккаунте ФКП «Дирекция КЗС».

Инциденты случились на 130, 136 и 141 километрах дороги. Не уточняется, каковы обстоятельства происшествия и есть ли пострадавшие. Известно лишь, что на месте работают сотрудники экстренных служб. На указанных участках движение затрудненно, добавили в КЗС.

«Будьте внимательны и осторожны!»,

— обратились в пресс-службе к автомобилистам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая женщина поскользнулась на путях и погибла под колесами поезда в Ленобласти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

дамба дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На дамбе затруднено движение из-за нескольких ДТП
Прокуратура проверит обстоятельства травмирования рабочего в морском порту ...
На Васильевском без отопления остались жители 40 домов
Наркоман, устроивший смертельное ДТП на Левашовском, сядет в тюрьму на 7 лет
ГАТИ выписала штрафов на 4 млн из-за некачественной уборки снега и наледи
Учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу
В Петербурге выбрали проект новой набережной Пьяной гавани
В Петербурге в два раза увеличилось количество детских елок