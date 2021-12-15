Финляндия ужесточит коронавирусные ограничения на границе с Россией

Финское правительство собирается продлить действие ограничительных мер на границе для ряда стран, в том числе России.

Как сообщили в пресс-службе МИД Финляндии, действующие ограничения на въезд в страну будут продлены до 16 января следующего года. Срок действия текущих правил заканчивался 19 декабря.

Власти Суоми также планируют ужесточить меры по обеспечению безопасности здравоохранения. С 21 декабря на границе будут требовать наличие отрицательного ПЦР-теста от въезжающих из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны. Тест должен быть сдан не более чем за 48 часов, его будут требовать даже у тех, кто вакцинировался от ковида.

На данный момент финская граница открыта для членов семьи граждан Суоми, а также постоянно проживающих в стране. Кроме того, в страну пускают дипломатов, держателей служебного паспорта, имеющих вид на жительство, студентов финских вузов и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Финляндского вокзала Петербурга «Аллегро» возобновил маршрут в Хельсинки.