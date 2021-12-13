С Финляндского вокзала Петербурга «Аллегро» возобновил маршрут в Хельсинки

В Санкт-Петербурге «Аллегро» возобновил поездки в Хельсинки с Финляндского вокзала.

С 13 декабря россияне смогут отправиться в Суоми со справкой о прохождении вакцинации вакциной, которая была одобрена в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Из России в Финляндию могут отправиться члены семей граждан Финляндии, а также тех, кто проживает в стране на постоянной основе. Также воспользоваться маршрутом смогут дипломаты, держатели служебного паспорта или командировочного удостоверения, которые путешествуют по служебным вопросам.

Выехать за пределы России в Финляндию могут и те, кто имеет вид на жительство, студенты финских учебных заведений, владельцы недвижимости на финской территории и их семьи. Исключения на поездку предоставят людям в виду неотложных семейных обстоятельств, например болезнь близкого родственника, рождение ребенка или свадьба.

Туристы смогут посетить Финляндию только с прививками, которые одобрены в ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что поезда в Финляндию будут ходить ежедневно по два рейса рейса в день — утром и днем.