Обгоревший труп мужчины обнаружен после пожара на Рябовском шоссе

Под утро 16 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 03:35 мск. На Рябовском шоссе, 33, загорелся частный, 1-этажный жилой дом. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 04:30 мск. На месте пожара обнаружен погибший мужчина.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.