Жителей Ленобласти предупредили о сильном снегопаде

Жителей Ленобласти предупредили о сильном снегопаде
В Ленобласти выпадет снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В четверг, 16 декабря, в восточных районах Ленинградской области ожидается сильный мокрый снег. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

Снегопад, но уже не такой обильный, продолжится и днем. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, туман.

На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Согласно данным, температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -2…+3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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