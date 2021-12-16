Жителей Ленобласти предупредили о сильном снегопаде

В четверг, 16 декабря, в восточных районах Ленинградской области ожидается сильный мокрый снег. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

Снегопад, но уже не такой обильный, продолжится и днем. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, туман.

На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Согласно данным, температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -2…+3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.