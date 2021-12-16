Суд в Кемерове арестовал фигурантов дела о ЧП на шахте «Листвяжная»

Суд в Кемерове арестовал фигурантов дела о ЧП на шахте &#171;Листвяжная&#187;
Руководство шахты «Листвяжная» заключили под стражу по делу об аварии. Фото: pexels.com

Центральный районный суд Кемерова арестовал высшее руководство шахты «Листвяжная».

Основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева арестовали до 14 февраля. Его защита намерена обжаловать арест.

Также суд отправил под стражу до 25 января технического директора компании «СДС-Уголь» Антона Якутова, главного инженера объекта Анатолия Лобанова и гендиректора компании Геннадия Алексеева, сообщает ТАСС.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.

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