Диетолог назвала самые вредные сухофрукты

Диетолог назвала самые вредные сухофрукты
По словам эксперта, если продукт имеет блестящий и очень мягкий вид, то скорее всего, для его обработки использовался жир или глицерин. Фото: Pixabay

Диетолог Светлана Панченко рассказала, что при выборе сухофруктов стоит обращать внимание на их внешний вил, так как он может сказать об их вреде для организма.

По словам эксперта, если продукт имеет блестящий и очень мягкий вид, то скорее всего, для его обработки использовался жир или глицерин.

Например, глянцевость фиников достигается путем вымачивания в сахарном сиропе. Многие сухофрукты обрабатывают диоксидом серы, чтобы продлить их срок хранения и защитить от паразитов.

«Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи — в скорлупе», — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сухофрукты содержат те же питательные вещества, что и их свежие аналоги. Почти все сушеные плоды полезны для сердечно-сосудистой системы и процесса кроветворения.

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Диетолог назвала самые вредные сухофрукты
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