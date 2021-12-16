Премьер Финляндии: участники саммита ЕС не обсуждали «Северный поток — 2»

Премьер Финляндии: участники саммита ЕС не обсуждали &#171;Северный поток — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава кабмина Финляндии Санна Марин рассказала о том, что участники саммита «Восточное партнёрство» в ЕС не обсуждали «Северный поток — 2» и санкции.

«Мы не обсуждали «Северный поток — 2». Мы не обсуждали конкретные санкции», — приводит ее слова РИА Новости.

Она рассказала, что на встрече обсуждали роль России в конфликтах в регионе стран-участниц — в частности, действия на приграничной территории Украины.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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