Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стал 61 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 61 случай.

Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 27 128 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 294 024 человека.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 131 646 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.