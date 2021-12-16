Прокуратура организовала проверку после падении лепнины на полицейских

Часть эркера обрушилась с доходного дома Дыренкова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Часть эркера обрушилась с доходного дома Дыренкова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Прокуратура начала проверку по факту обрушения штукатурного слоя с фасада здания на 4-й Советской улице. Пострадали сотрудники полиции.

Инцидент произошел сегодня вечером на углу 4-й Советской и Мытнинской улиц. В доходном доме Дыренкова обрушилась нижняя часть эркера над входом в здание.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение жилищного законодательства, а также дадут оценку полноте действий ответственных должностных лиц управляющей компании по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества.

По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате обрушения штукатурки на 4-й Советской улице пострадали двое полицейских. Бригада скорой увезла их в Мариинскую больницу с сотрясением мозга и ушибами средней степени тяжести.