В квартире на Маршала Блюхера нашли труп женщины с ножевым ранением

Полиция устанавливает обстоятельства убийства, которое произошло в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 15 декабря в квартире дома 31 по ул. Маршала Блюхера женщина получила ножевое ранение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили в коридоре труп хозяйки квартиры 1973 года рождения. на теле было ранение левой части грудной клетки и резаная рана колена левой ноги.

В тот же день по горячим следам» по подозрению был задержан мужчина 1969 года рождения по имени Магомед. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что ранее подозреваемый имел судимость по ст.119 ч.1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-глава петербургской Федерации вольной борьбы задержан по делу об убийстве. Владимира Кулибабу подозревают в двойном убийстве, которое произошло в августе 1993 года.