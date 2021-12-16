На Гренадерском мосту загорелась машина ДПС

На Гренадерском мосту загорелась машина ДПС
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 16 декабря в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:21 мск. На Гренадёрском мосту загорелась иномарка.

По данным ГУ МВД по городу, в автомобиле марки «Форд» сгорели сгораемые части.

Справиться с огнем удалось в 09:30 мск. Сведения о пострадавших не поступали. Как сообщает телеканал 78.ru, горела машина ДПС.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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