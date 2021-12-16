Житель Гатчины, надругавшийся над падчерицей, попался на еще одном преступлении

Житель Гатчины, надругавшийся над падчерицей, попался на еще одном преступлении
В полицию обращалась мама девочки. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленобласти возбудили еще одно уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину заподозрили в надругательстве над вторым ребенком.

Преступный инцидент произошел 13 ноября. На следующий день в полицию обратилась 36-летняя женщина. Было установлено, что в период с 16:30 до 17:45 ее 49-летний сожитель, работающий охранником, под угрозой применения физической силы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери заявительницы. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого в преступлении задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате проведения следственных мероприятий в условиях СИЗО№1 также была установлена причастность мужчины в том, что 23.10.2021, находясь по адресу проживания, совершил действия сексуального характера, в отношении девочки 2013 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подозреваемым оказался отчим девочки.

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