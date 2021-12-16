Водитель BMW на Каменноостровском устроил смертельное ДТП

После смертельного ДТП на Каменноостровском проспекте возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью 15 декабря у дома 48 по Каменноостровскому проспекту водитель 1997 года рождения, управляя с признаками опьянения автомобилем BMW, проскочил на красный сигнал светофора и протаранил автомобили Daewoo и Mercedes.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что водитель, устроивший ДТП, ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за невыполнение водителем требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП на Невском проспекте 23-летняя девушка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.