В Центре Гамалеи рассказали о разрабатываемом лекарстве против ковида

В Центре Гамалеи рассказали о разрабатываемом лекарстве против ковида
В Центре Гамалеи рассказали подробности о разрабатываемом лекарстве против COVID-19. Фото:

Центр им. Н.Ф. Гамалеи подал первый патент на формулу вещества, которое будет активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса.

Всего ученые перебрали полмиллиона соединений, чтобы выбрать нужную молекулу для будущего лекарства.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать определенное число, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток, сообщают «Известия».

С начала пандемии в России выявлено 10 103 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 292 891 летальный исход, выздоровели 8 839 633 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным городского правительства на 15 декабря, за вчерашний день в больницы госпитализировали 386 больных с COVID-19 и пневмониями. Выписались 374 петербуржца. В реанимациях сейчас лежат 575 человек, 333 из них подключены к аппарату ИВЛ.

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В Центре Гамалеи рассказали о разрабатываемом лекарстве против ковида
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