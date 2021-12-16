В Петербурге зафиксировано 1992 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1992 новых случая коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1992 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

В России за сутки зафиксировано 28 486 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7, 3 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 133 летальный исхода. При этом 37 155 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 1992 новых случая коронавируса
Транспортная развязка на Лиговском будет построена компанией «Институт ...
Диетолог назвал простой способ сбросить 6 килограммов без тренировок и диет
Пожар в Колпино уничтожил иномарку
ДТП с такси и легковушкой засыпало осколками дорогу на Большом проспекте В.О.
В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения штамма «омикрона»
В России могут начать наделять трудовым статусом родителя, занятого ...
В Центре Гамалеи рассказали о разрабатываемом лекарстве против ковида