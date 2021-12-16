На территории Токио впервые был зафиксирован случай заражения штаммом «омикрон»

В Токио зафиксировали заболевшего омикрон-штаммом коронавируса жителя.

Новый штамм COVID-19 был подтвержден у жителя Токио, который прибыл в Японию из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Токио Юрико Коикэ.

По прилету тест был отрицательный, но спустя некоторое время на карантине ситуация поменялась. У человека поднялась температура, а проведенные тесты показал наличие заражения «омикроном».

Кроме этого, один человек из близкого окружения зараженного, также сдал положительный тест на коронавирус, однако конкретный штамм на настоящий момент неизвестен. Ситуация усугубляется тем, что за несколько дней до результатов теста на коронавирусную инфекцию он посещал спортивный матч, где вместе с ним на стадионе находились около 80 человек, которые теперь проходят тест на наличие болезни.

В Японии к настоящему времени было выявлено 32 случая заражения омикрон-штаммом, который люди привозили из-за границы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вероятность распространения нового штамма «омикрон» высока, по сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев.