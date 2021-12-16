В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения штамма «омикрона»

В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения штамма «омикрона»
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вероятность распространения штамма «омикрон» высока, по сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев.

«Поэтому напряженность с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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