В Петербурге вакцинация от гриппа выполнена почти на 43%

В Северной столице вакцинировано уже 42,8% местных жителей. В связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями петербуржцы продолжают делать прививки.

Так, в Петербурге прививку от гриппа сделали 2 313 037 человек, в том числе 407 120 детей. Также за счет средств районных администраций, предприятий, организаций и предпринимателей противогриппозную вакцину поставили 305 917 человек.

Как сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в основном болеют дети от 7 до 14 лет и взрослое население.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи положительно оценили совместное применение вакцин от коронавируса и гриппа.