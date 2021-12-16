В Петербурге вакцинация от гриппа выполнена почти на 43%

В Петербурге вакцинация от гриппа выполнена почти на 43%
Петербуржцы продолжают вакцинироваться от гриппа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице вакцинировано уже 42,8% местных жителей. В связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями петербуржцы продолжают делать прививки.

Так, в Петербурге прививку от гриппа сделали 2 313 037 человек, в том числе 407 120 детей. Также за счет средств районных администраций, предприятий, организаций и предпринимателей противогриппозную вакцину поставили 305 917 человек.

Как сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в основном болеют дети от 7 до 14 лет и взрослое население.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи положительно оценили совместное применение вакцин от коронавируса и гриппа.

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