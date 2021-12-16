В Петербурге закрыли дело против тещи расчлененного рэпера Картрайта

В Петербурге закрыли дело против тещи расчлененного рэпера Картрайта
Теща Энди Картрайта Елена Кохал. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге прекратили дело против 68-летней Елены Кохал — тещи расчлененного рэпера Энди Картрайта, больше известного как Энди Картрайт. Женщину считали пособницей убийства.

Об этом стало известно в четверг, 16 декабря. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщил 78.ru, адвокат женщины заявил, что будет добиваться реабилитации подзащитной и компенсации морального вреда и издержек.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Тещу Картрайта подозревали в причастности к его убийству — следователи установили, что мать обвиняемой в убийстве Марины Кохал находилась в квартире в момент совершения преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Марину Кохал отпустили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест до 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать дом и использовать средства связи.

новости СПб уголовное дело энди картрайт


 

Новости партнеров
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге закрыли дело против тещи расчлененного рэпера Картрайта
Недалеко от станции Броневая электричка сбила петербурженку
В Петербурге вакцинация от гриппа выполнена почти на 43%
Дворы проектов Setl Group украсили пушистые ели
С начала работы службой 112 было принято 18 млн звонков
Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря
Госдума: медики поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
QR-коды в петербургских ТЦ и заведениях общепита могут быть введены только ...