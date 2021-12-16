В Петербурге закрыли дело против тещи расчлененного рэпера Картрайта

В Санкт-Петербурге прекратили дело против 68-летней Елены Кохал — тещи расчлененного рэпера Энди Картрайта, больше известного как Энди Картрайт. Женщину считали пособницей убийства.

Об этом стало известно в четверг, 16 декабря. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщил 78.ru, адвокат женщины заявил, что будет добиваться реабилитации подзащитной и компенсации морального вреда и издержек.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Тещу Картрайта подозревали в причастности к его убийству — следователи установили, что мать обвиняемой в убийстве Марины Кохал находилась в квартире в момент совершения преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Марину Кохал отпустили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест до 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать дом и использовать средства связи.