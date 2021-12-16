«Омикрон» добрался до Петербурга

«Омикрон» добрался до Петербурга
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Голикова заявила, что в России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что остановить распространение нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно. На данный момент его выявили у 25 человек. Об этом пишет ТАСС сегодня, 16 декабря.

Голикова отметила, что мутацию обнаружили у пациентов из разных регионов: том числе в Москве и Санкт-Петербурге. О количестве случаев в конкретных городах не сообщается.

В начале недели «омикрон» был подтвержден у 16 граждан, вернувшихся из ЮАР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах.

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