«Омикрон» добрался до Петербурга

Голикова заявила, что в России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что остановить распространение нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно. На данный момент его выявили у 25 человек. Об этом пишет ТАСС сегодня, 16 декабря.

Голикова отметила, что мутацию обнаружили у пациентов из разных регионов: том числе в Москве и Санкт-Петербурге. О количестве случаев в конкретных городах не сообщается.

В начале недели «омикрон» был подтвержден у 16 граждан, вернувшихся из ЮАР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах.