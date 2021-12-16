Психанула: На Стойкости женщина вылила кипящие пельмени на голову соседки

Пострадавшая получила термические ожоги 1-2 степени.

В Кировском районе госпитализировали женщину после конфликта с соседкой. У пострадавшей диагностировали серьезные ожоги височной части головы и ушей. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел в квартире на улице Стойкости. Там по неустановленной причине поссорились две соседки. Одна из них не выдержала накала страстей, схватила кастрюлю с кипящими пельменями и вылила их на голову оппонентки. Пострадавшей оказалась 62-летняя женщина. Ей вызывали карету скорой помощи. Врачи не стали госпитализировать ее и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двухлетней ребенок на проспекте Просвещения опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.