Двухлетней ребенок на проспекте Просвещения опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

В Санкт-Петербурге двухлетней малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, после чего попал в реанимацию.
Двухлетней ребенок с проспекта Просвещения 27 ноября оказался в больнице после того, как по неосторожности вылил на себя кипяток из кастрюли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ребенок поступил в детскую городскую больницу № 1. У него диагностировали термические ожоги лица, груди, живота, левого плеча, предплечья и стоп в соотношении 9%. Состояние мальчика на настоящий момент оценивают как тяжелое.
Предположительно инцидент случился из-за того, что за внуком не досмотрела бабушка.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга мужчина с гранатой угрожал взорвать кафе-шаверму.