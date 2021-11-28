Двухлетней ребенок на проспекте Просвещения опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

Двухлетней ребенок на проспекте Просвещения опрокинул на себя кастрюлю с кипятком
Двухлетней ребенок на проспекте Просвещения опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Фото: www.kidsreview.ru

В Санкт-Петербурге двухлетней малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, после чего попал в реанимацию.

Двухлетней ребенок с проспекта Просвещения 27 ноября оказался в больнице после того, как по неосторожности вылил на себя кипяток из кастрюли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенок поступил в детскую городскую больницу № 1. У него диагностировали термические ожоги лица, груди, живота, левого плеча, предплечья и стоп в соотношении 9%. Состояние мальчика на настоящий момент оценивают как тяжелое.

Предположительно инцидент случился из-за того, что за внуком не досмотрела бабушка.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга мужчина с гранатой угрожал взорвать кафе-шаверму.

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