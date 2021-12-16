В Петербурге оштрафовали Жилкомсервис №2 после падения глыбы на авто

В Петербурге оштрафовали Жилкомсервис №2 после падения глыбы на авто
Мужчина получил компенсацию. Фото: pixabay

Компания выплатит более 600 тысяч рублей за несвоевременную уборку снега и льда.

Куйбышевский районный суд оштрафовал ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района из-за несвоевременной уборки снега и наледи с кровель. Иск подал мужчине, чей автомобиль пострадал из-за падения глыбы. Об этом сообщили сегодня, 16 декабря, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на Загородном проспекте 25 февраля 2021 года. Лед упал на легковушку, припаркованную у дома номер 42. Сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей.

Суд требования истца удовлетворил в полном объеме. Мужчина получит не только компенсацию ущерба, но также компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей, штраф в сумме 200 тысяч рублей. В общей сложности потерпевшему удалось отсудить более 600 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после падения льдин в Петербурге врачи госпитализировали подростка.

новости СПб падение льда суд штраф


 

Новости партнеров
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Историк рассказал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах, и как он менялся во время войны
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали Жилкомсервис №2 после падения глыбы на авто
В петербургских больницах от COVID лечатся более 5,7 тысяч пациентов
В Приморске неизвестный поджег ангар с лодками
Эксперты выяснили, от чего зависит уровень антител
Психанула: На Стойкости женщина вылила кипящие пельмени на голову соседки
Смольный утвердил цены на проезд в транспорте Петербурга в 2022 году
В 2022 году изменятся цены в петербургском метрополитене и наземном транспорте
После падения льдин в Петербурге врачи госпитализировали подростка