В Петербурге оштрафовали Жилкомсервис №2 после падения глыбы на авто

Компания выплатит более 600 тысяч рублей за несвоевременную уборку снега и льда.

Куйбышевский районный суд оштрафовал ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района из-за несвоевременной уборки снега и наледи с кровель. Иск подал мужчине, чей автомобиль пострадал из-за падения глыбы. Об этом сообщили сегодня, 16 декабря, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на Загородном проспекте 25 февраля 2021 года. Лед упал на легковушку, припаркованную у дома номер 42. Сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей.

Суд требования истца удовлетворил в полном объеме. Мужчина получит не только компенсацию ущерба, но также компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей, штраф в сумме 200 тысяч рублей. В общей сложности потерпевшему удалось отсудить более 600 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после падения льдин в Петербурге врачи госпитализировали подростка.