В Петербурге тренер по айкидо переодевался в одежду жены и пугал прохожих голым телом

В Петербурге тренер по айкидо переодевался в одежду жены и пугал прохожих голым телом
Мужчину задержали. Фото: pixabay

Мужчина распахивал перед прохожими пальто, под которым не было даже нижнего белья.

В парке Интернационалистов задержали странного мужчину, который разгуливал в женской одежде и оголялся перед прохожими. Им оказался известный тренер по айкидо. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

Жители Купчино рассказали полицейским, что видели женщину, которая распахивала пальто и показывала свое голое тело. Когда сотрудники правоохранительных органов задерживали подозреваемого в разврате, им оказался мужчина. По предварительным данным, горожанин одевался в одежду своей жены и прятал половой орган, зажав его между ног.

Известно, что в таком виде мужчина разгуливал дважды. Один раз его заметили за мастурбацией на улице, во второй удалось вовремя пресечь безобразие.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка. Предварительно, в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в страну по паспорту брата-близнеца.

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