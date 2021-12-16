В четверг вечером на дорогах Петербурга пробки 5 баллов

В некоторых районах Петербурга фиксируются заторы. Загруженность на городских трассах , 16 декабря, в четверг, выросла до пяти баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 5 баллов, при этом только к 21:00 ситуация изменится, пробки станут уже трехбалльными.

Красным отмечены участки на Свердловской набережной, на шоссе Революции, на Индустриальном проспекте, на Ириновском проспекте, на переулке Сергея Тюленина, на Невском проспекте, на Садовой улице, на улице Якубовича, на Малой Морской улице, на Дворцовой набережной, на набережной Макарова, на Каменноостровском проспекте, на улице профессора Попова, на набережной реки Карповка, на Большой Пушкарской улице, на Матвеевском переулке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро приостановили движение по фиолетовой ветке.