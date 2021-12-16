В петербургском метро приостановили движение по фиолетовой ветке

Кажется, так случилось из-за поломки поезда.

В Санкт-Петербургском метро сегодня вечером, 16 декабря, приостановили движение по фиолетовой ветке. Ограничения коснулись участка от станции метро «Комендантского проспекта» до «Садовой». Об этом Gazeta.SPb рассказали очевидцы.

Поезда от станции «Шушары» до «Комендантского проспекта» движутся с увеличенным интервалом. Непонятно, что что стало причиной такого решения. Обстоятельства инцидента выясняются. Сейчас как раз час пик — все горожане возвращаются домой.

В подземке на некоторых станциях образовался затор. По предварительным данным, на «Спортивной» сломался поезд. Из него высадили всех пассажиров и поехал дальше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2022 году изменятся цены в петербургском метрополитене и наземном транспорте.