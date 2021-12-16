Умерла пенсионерка, прооперировшая сама себя в Выборге

Пенсионерка мучалась от боли и сделала себе операцию. Фото: pixabay

Пенсионерка мучалась от боли и сделала себе операцию. Фото: pixabay

Женщина, сделавшая сама себе операцию, скорее всего, скончалась от рака.

90-летняя пенсионерка-блокадница из Ленинградской области умерла. Ранее она сама себе сделала операцию на брюшной полости. Чуть меньше месяца назад ее госпитализировали в больницу. Об этом пишет «КП-Петербург», ссылаясь на слова внучки пожилой женщины.

По словам родственницы, ее бабушка умерла, возможно, из-за рака. Отмечается, что операция, сделанная пострадавшей, не сказалась на ней. Внучка рассказала, что метастазы пошли по всей брюшной полости пенсионерки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге бабушка от безысходности сама себя прооперировала. Но перед тем, как сделать себе надрезы ножом, пенсионерка написала записку для дочери и внуков.