На Кантемировской улице пламя охватило автомобиль

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил автомобиль «Дэу».

Возгорание случилось в четверг, 16 декабря, по адресу: улица Кантемировская, дом №16. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:24. К месту происшествия оперативно были направлены десять спасателей на двух единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в автомобиле марки «Дэу» сгорели сгораемые части.

В 20:43 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 27 спасателей тушат пожар по повышенному рангу на Профессора Попова.