27 спасателей тушат пожар по повышенному рангу на Профессора Попова

Горит офис и крыша.

В Петроградском районе Петербурга пожар случился в офисном помещении. В экстренные службы во вторник, вечером, 14 декабря, в 19:54, поступило сообщение о возгорании по улице Профессора Попова, в доме №38. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, огонь охватил офисное помещение на площади 20 квадратных метров. Примерно через 20 минут, к 20:17 пожару присвоен дополнительный №1-Бис.

Пострадавших в результате инцидента, скорее всего, нет.

На тушение пожара ушло чуть меньше часа. В итоге ликвидировать пламя удалось к 07:57.

Вскоре МЧС по Петербургу сообщили, что кроме офиса горит и кровля на площади 50 «квадратов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура проведет проверку после пожара на вещевом рынке на улице Салова.