Стала известна судьба команды Александра Градского в шоу «Голос»

Стала известна судьба команды Александра Градского в шоу «Голос»
Александр Градский. Фото: Instagram "aborgradsky"

Участники, чьим наставником был Александр Градский, останутся в шоу. Они будут без гуру.

Напомним, что композитор скончался в ночь на 28 ноября. Артисты шоу, чьим предводителем был Градский, как пишет StarHit, продолжат участвовать в шоу «Голос» без наставника.

«Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени», — отмечается в публикации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 10 декабря, состоялся последний выпуск шоу «Голос», где участие в качестве наставника принимает Александр Градский.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что стало известно, какое наследство оставил Александр Градский. У знаменитости были две квартиры в Москве, а также дом в Подмосковье.

Градский шоу голос шоу-бизнес


 

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