У Гостиного двора поставили елку с логотипами футбольных клубов

Главный символ Нового года появился в центре Петербурга, чтобы напомнить жителям города о финале Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что важное футбольное событие состоится только в конце весны, у Гостиного двора появилась лесная красавица с эмблемами футбольных клубов, навеивающими мысли о предстоящем финале Лиги чемпионов. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Вот так город решил объединить и новогодние праздники и важное спортивное событие 2022 года.

Известно, что финал Лиги чемпионов должен состояться в мае следующего года. Рядом с елью разместили стенд с информацией о будущем чемпионате и о клубах-участниках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций.