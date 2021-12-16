У Гостиного двора поставили елку с логотипами футбольных клубов

У Гостиного двора поставили елку с логотипами футбольных клубов
Елку поставили у Гостиного двора. Фото: pixabay

Главный символ Нового года появился в центре Петербурга, чтобы напомнить жителям города о финале Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что важное футбольное событие состоится только в конце весны, у Гостиного двора появилась лесная красавица с эмблемами футбольных клубов, навеивающими мысли о предстоящем финале Лиги чемпионов. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Вот так город решил объединить и новогодние праздники и важное спортивное событие 2022 года.

Известно, что финал Лиги чемпионов должен состояться в мае следующего года. Рядом с елью разместили стенд с информацией о будущем чемпионате и о клубах-участниках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций.

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