В Америке могут запретить вакцину Johnson & Johnson из-за образования тромбов

В Америке могут запретить вакцину Johnson &#038; Johnson из-за образования тромбов
В США могут ограничить применение вакцины Johnson & Johnson из-за образования тромбов. Фото: unsplash

Исследованием вакцины от новой коронавирусной инфекции компании Johnson & Johnson займутся эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний. Возможно, при использовании препарата есть риск образования тромбов.

Об этом пишет газета The Washington Post.

В апреле месяце применение лекарства уже ограничивали. Тогда стало известно о нескольких случаях образования тромбов у привитых.

Несмотря на то, что проблема случается не часто, консультативному комитету по практике иммунизации будут представлены новые данные. Вероятно, что частота образования тромбов у вакцинированных Johnson & Johnson, увеличилась с апреля.

По информации издания, с декабря 2020 по 31 августа 2021 года было выявлено шесть смертей людей в результате вакцинации вакциной J&J. За это время организация предоставила 14 млн доз вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Александр Мясников назвал срок ревакцинации для победы над «омикроном».

Johnson & Johnson вакцинация коронавирус США


 

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В Америке могут запретить вакцину Johnson & Johnson из-за образования тромбов
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