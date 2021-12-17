В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов

В пятницу, 17 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.
Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.
Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.
Накануне ночью в Пулково задержали один авиарейс. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Казани. Так, задерживается рейс авиакомпании «РусЛайн» до Казани. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 07:50, однако время вылета сдвинули до 08:30.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.