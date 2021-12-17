При пожаре на Туристской улице погибла женщина

При пожаре на Туристской улице погибла женщина
На Туристской улице, д.10, корп.1 загорелась квартира. Фото: yandex.ru/maps

Утром 17 декабря в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:28 мск. В доме на Туристской улице, д.10, корп.1 загорелась квартира.

В 2-х комнатной, отдельной квартире, в комнате площадью 20 кв.метров происходило горение обстановки на площади 5 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 06:12 мск.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Как сообщает 78.ru при пожаре погибла женщина. Причины и подробности произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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