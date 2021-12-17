Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП.

Дорожный инцидент случился 17 декабря в Ям-Ижоре на Московском шоссе.

На месте происшествия работала ПСО города Тосно Ленинградской области. В ликвидации последствий аварии участвовали четыре человека и одна единица спецтехники. В ходе ликвидации последствий ДТП спасатели деблокировали пострадавшего. Подробности аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.