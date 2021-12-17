«Газель» врезалась в эвакуатор на петербургской дамбе. Водитель погиб

На петербургской дамбе произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 16 декабря на 135 километре КАД. По предварительной информации, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ А22Р32», врезался в грузовой эвакуатор «Вольво Fm», осуществляющего погрузку неисправного автомобиля «Ман».

В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.