Куйбышевский суд на три года посадил похитителя 15 млн

Куйбышевский суд на три года посадил похитителя 15 млн. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Куйбышевский суд на три года посадил похитителя 15 млн. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд вынес приговор виновному мужчине, который совершил кражу в размере 15 млн, находясь в бизнес-центре Ренессанс Плаза.

Было установлено, что 2 марта 2020 года в период с 11 утра до 17 часов мужчина похитил у другого гражданина 15 млн рублей, после чего с места совершения преступления скрылся с украденными деньгами и дальше распорядился ими по своему усмотрению.

Суд приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком также на 3 года.

В качестве вещественных доказательств были предоставлены билеты банка России в количестве 2 899 штук, достоинством 5 000 рублей каждый, в общей сумме 14 495 000 рублей, и 101 штука, достоинством 5 000 рублей, в общей сумме 505 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, которые под видом сантехников, выносили из квартир пенсионеров деньги.