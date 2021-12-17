В одной из башен «Федерации» в Москве сорвался лифт с человеком

В одной из башен &#171;Федерации&#187; в Москве сорвался лифт с человеком
Инцидент произошел на Пресненской набережной, 12 . Фото: Pixabay

В одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» сорвался лифт, внутри которого был пассажир.

Лифт пролетел 13 этажей (с 27-го до 14-го). Пассажир получил ушиб поясницы, сообщает ТАСС. Известно, что пострадавшему мужчину 46 лет.

Сейчас проводит доследственная проверка. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура. В частности, планируется проверить компанию, обслуживающую лифты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в многоквартирном доме в Красном Селе сорвался лифт, в котором находились семь несовершеннолетних. Оперативные службы получили сообщение об аварийной остановке лифта около 19 часов вечера.

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В одной из башен «Федерации» в Москве сорвался лифт с человеком
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