При пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека

Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

На территории «Северной верфи» загорелся один из корветов, строящихся для нужд Минобороны. Об этом сегодня, 17 декабря, пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. В результате инцидента пострадали три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия пока что не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пулковском шоссе спасатели почти час тушили квартирный пожар. Потушить пожар спасатели смогли в 14:27. К ликвидации возгорания было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 11 человек личного состава.