На Пулковском шоссе спасатели почти час тушили квартирный пожар

На Пулковском шоссе спасатели почти час тушили квартирный пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На Пулковском шоссе спасатели почти час тушили квартирный пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась квартира, которую МЧС тушили около часа.

В экстренные службы поступило сообщение, что на Пулковском шоссе, 13, корпус 6 загорелась двухкомнатная квартира.

Все произошло около 13:36 в пятницу, 17 декабря. По прибытию на место спасатели выяснили, что в комнате площадью 10 квадратных метров распространяется огонь. Причиной пожара стали постельные принадлежности.

Потушить пожар спасатели смогли в 14:27. К ликвидации возгорания было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 11 человек личного состава.

По предварительной информации в инциденте никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга около 12:45 горел магазин антиквариата. В 13:24 пожар удалось ликвидировать. К борьбе с огнем было привлечено 3 единицы техники От МЧС и 13 человек личного состава.