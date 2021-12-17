В Петроградском районе от пожара пострадал магазин антиквариата

В Петроградском районе Санкт-Петербурга около 12:45 произошло возгорание в магазине антиквариата.
Инцидент был зафиксирован на улице Воскова, 16 в Петроградском районе.
После поступления сообщения в экстренные службы, спасатели оперативно выдвинулись на место. По прибытию было устанвлено, что в четырёхэтажном жилом доме, на первом этаже, в магазине антиквариата площадью 54 квадратных метра огонь распространился на площади 4 квадратных метра.
В 13:24 пожар удалось ликвидировать. К борьбе с огнем было привлечено 3 единицы техники От МЧС и 13 человек личного состава.
Сведения о пострадавших в экстренные службы на настоящий момент не поступали. Все детали инцидента выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга после пожара нашли обгоревший труп жителя города.