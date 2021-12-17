Обгоревший труп нашли после пожара на Рябовском шоссе

В Красногвардейском районе Петербурга после пожара нашли обгоревший труп мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 декабря в 04:24 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в заброшенном доме Рябовском шоссе, 35 после пожара обнаружен труп неизвестного мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Тело нашли в сильно обгоревшем состоянии, без внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.