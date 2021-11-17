В московском метро поймали мужчину, гуляющего по тоннелю

В результате инцидента никто не пострадал.

В Москве в метро задержали россиянина, который гулял по тоннелю. Им оказался 38-летний местный житель. По какой причине россиянин спустился на рельсы – непонятно. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции «Площадь Революции». По предварительным данным, мужчина дождался остановки поезда у платформы, после чего спустился на рельсы возле хвоста состава. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые поймали хулигана.

В отношении москвича был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1. КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Его арестовали на девять суток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2022 году изменятся цены в петербургском метрополитене и наземном транспорте.