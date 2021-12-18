В Ленобласти коронавирусом заразились еще 355 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 355 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 97 083 случая ковида. При этом выздоровели 79 185 пациентов, в том числе 514 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 951.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2 283 человека. Третье место у Подмосковья — 1 683 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.