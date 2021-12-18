После пожара на «Северной верфи» возбудили уголовное дело

В Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело после крупного пожара на территории судостроительного завода «Северная верфь».

Об этом 18 декабря сообщили в ГСУ СК по городу. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Инцидент произошел в пятницу, 17 декабря. Как установило следствие, примерно в 18 часов на пятом стапеле на территории «Северной верфи» загорелась надстройка судна. Пожар причинил крупный ущерб заводу.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Осматривается судно, проводится допрос работников и свидетелей. Правоохранители назначили экспертизы. Выясняются причины возгорания.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на «Северной верфи» удалось локализовать. Огнем было охвачено около 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 пожарных расчета. На заводе при пожаре пострадали два спасателя – оба находятся в больнице. Один в состоянии средней тяжести, а другой – легкой.