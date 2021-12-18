После пожара на «Северной верфи» возбудили уголовное дело

После пожара на &#171;Северной верфи&#187; возбудили уголовное дело
Пожар на "Северной верфи" обернулся уголовным делом. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело после крупного пожара на территории судостроительного завода «Северная верфь».

Об этом 18 декабря сообщили в ГСУ СК по городу. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Инцидент произошел в пятницу, 17 декабря. Как установило следствие, примерно в 18 часов на пятом стапеле на территории «Северной верфи» загорелась надстройка судна. Пожар причинил крупный ущерб заводу.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Осматривается судно, проводится допрос работников и свидетелей. Правоохранители назначили экспертизы. Выясняются причины возгорания.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на «Северной верфи» удалось локализовать. Огнем было охвачено около 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 пожарных расчета. На заводе при пожаре пострадали два спасателя – оба находятся в больнице. Один в состоянии средней тяжести, а другой – легкой.

новости СПб пожар северная верфь уголовное дело


 

Новости партнеров
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После пожара на «Северной верфи» возбудили уголовное дело
Ученые заявили о повышенном риске повторного заражения COVID-19 из-за ...
Загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных
Пробки в воскресенье в Петербурге составили 1 балл
Голикова призвала праздновать Новый год в режиме COVID-free
Кардиолог Гандельман перечислил запрещенные для диабетиков продукты
В Петербург вместе с циклоном «Нео» придут снег с дождем
В Камбодже требуют выкуп в 10 тысяч долларов за похищенную россиянку