На КАД в Красносельском районе сгорел автомобиль «Вольво»

На КАД сгорела иномарка. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД сгорела иномарка. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербургские спасатели потушили автомобиль, загоревшийся на внутреннем кольце КАД.

По информации городской пресс-службы ГУ МЧС, инцидент произошел сегодня утром на внутренней стороне КАД в Красносельском районе. Очевидцы вызвали пожарных в 9:13 утра.

На кольцевой загорелся автомобиль марки «Вольво». Вовремя потушить иномарку не успели, огонь уничтожил все сгораемые части.

На месте ЧП работали пять пожарных и одна единица техники. Авто потушили к 9:42. О пострадавших сведений нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 22 человек личного состава и пять пожарных машин. С огнем справились за час, к девяти утра его потушили.