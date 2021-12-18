На КАД в Красносельском районе сгорел автомобиль «Вольво»

Петербургские спасатели потушили автомобиль, загоревшийся на внутреннем кольце КАД.
По информации городской пресс-службы ГУ МЧС, инцидент произошел сегодня утром на внутренней стороне КАД в Красносельском районе. Очевидцы вызвали пожарных в 9:13 утра.
На кольцевой загорелся автомобиль марки «Вольво». Вовремя потушить иномарку не успели, огонь уничтожил все сгораемые части.
На месте ЧП работали пять пожарных и одна единица техники. Авто потушили к 9:42. О пострадавших сведений нет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 22 человек личного состава и пять пожарных машин. С огнем справились за час, к девяти утра его потушили.