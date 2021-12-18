Сбитого в Колпино второклассника увезли в больницу

Сбитого в Колпино второклассника увезли в больницу
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе полицейские проверяют обстоятельства ДТП с участием школьника.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, авария произошла накануне в 8:30 на Московской улице в Колпино. Автомобиль «Форд Фокус» сбил восьмилетнего второклассника, который переходил дорогу в неположенном месте и без сопровождения взрослых.

Мальчик в результате наезда получил травмы средней тяжести. Скорая помощь забрала ребенка в больницу, где ему диагностировали ушиб левой ягодичной области.

Установлено, что за рулем находилась 32-летняя женщина. Проводится проверка, обстоятельства наезда на школьника выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кроссовер протаранил столб на Народной улице.

авария дтп наезд на пешехода новости СПб ребенок


 

Новости партнеров
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбитого в Колпино второклассника увезли в больницу
В Петербурге задержали разбойника, укравшего «Мерседес» у ...
На КАД в Красносельском районе сгорел автомобиль «Вольво»
Россия официально выходит из Договора по открытому небу
После пожара на «Северной верфи» возбудили уголовное дело
Ученые заявили о повышенном риске повторного заражения COVID-19 из-за ...
Загоревшиеся гаражи на Васильевском острове тушили 22 пожарных
Пробки в воскресенье в Петербурге составили 1 балл