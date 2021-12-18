Сбитого в Колпино второклассника увезли в больницу

В Колпинском районе полицейские проверяют обстоятельства ДТП с участием школьника.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, авария произошла накануне в 8:30 на Московской улице в Колпино. Автомобиль «Форд Фокус» сбил восьмилетнего второклассника, который переходил дорогу в неположенном месте и без сопровождения взрослых.

Мальчик в результате наезда получил травмы средней тяжести. Скорая помощь забрала ребенка в больницу, где ему диагностировали ушиб левой ягодичной области.

Установлено, что за рулем находилась 32-летняя женщина. Проводится проверка, обстоятельства наезда на школьника выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кроссовер протаранил столб на Народной улице.